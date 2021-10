Tour de France 2022 : découvrez le parcours de la 109e édition

Le parcours du Tour de France 2022 a été dévoilé ce jeudi. Découvrez le tracé complet de cette 109e édition dont le départ aura lieu au Danemark.

Le Danemark, les pavés et la montagne. Voici comment résumé le parcours de la 109e édition du Tour de France, qui aura lieu du vendredi 1er au dimanche 24 juillet 2022. Un tracé de 3.328 kilomètres (une estimation qui pourra être légèrement corrigée après les dernières reconnaissances des organisateurs) taillé pour les rebondissements et ainsi évité que la Grande Boucle soit jouée dès la première semaine.

D’ailleurs, dès les premiers jours le peloton aura fort à faire. Puisqu’après le Grand Départ, le plus septentrional jamais connu, qui se fera à Copenhague – décalé d’un an en raison de l’Euro de football –, avec trois étapes au Danemark au total dont un contre-la-montre individuel (13km) en guise de première étape, les coureurs se retrouveront sur les pavés du Nord avec une arrivée à Arenberg Port du Hainaut. En 2014, Vincenzo Nibali était arrivé en tête après les pavés et avait triomphé alors que dans le même temps Chris Froome était tombé et avait quitté le Tour.

«Le parcours me plaît, c'est un beau tracé avec une première semaine qui s'annonce intéressante : chrono, bordure, pavés, arrivée pour puncheurs... Ça va être chouette, a confié Julian Alaphilippe, double champion du monde. Il faudra être fort dans le chrono. En règle générale, c'est un très beau tracé et une première semaine qui m'inspire beaucoup. J'ai hâte de récupérer de cette saison et de commencer les recos.»

Après l’enfer du Nord, il faudra s’accrocher. Les coureurs se présenteront à la «Super» Planche des Belles Filles, effectueront un court crochet en Suisse avant de s’attaquer aux Alpes, avec deux arrivées au sommet du Granon et de l’Alpe d'Huez – qui fait son grand retour pour le 14 juillet –, deux étapes où le peloton franchira à chaque fois le mythique Galibier.

Les favoris continueront de s’écharper dans les Pyrénées avec notamment le col de Spandelles, qui sera le seul inédit de ce Tour 2022 (18e étape). Placé à 33 km de l'arrivée, il propose une ascension de 10,3 km à 8,3%. Costaud.

Le peloton achèvera ce Tour de France montagneux (6 arrivées au sommet en tout) à Rocamadour par un chrono de 40 km, la veille du traditionnel défilé vers les Champs-Élysées.