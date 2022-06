Tour de France 2022 : les coureurs positifs au Covid-19 ne seront pas automatiquement exclus

L’Union cycliste internationale a décidé, mardi 28 juin, d’assouplir le protocole «Covid-19» sur le Tour de France 2022.

L’UCI, la Fédération internationale de cyclisme, a assoupli mardi son protocole concernant les cas positifs au Covid de coureurs ou membres du staff des équipes.

Avec la recrudescence de l'épidémie de covid-19 dans le peloton professionnel, l'UCI a donc décidé de s’adapter. Ainsi, les équipes participant au Tour de France, qui s'élancera ce vendredi de Copenhague, devront présenter un test antigénique négatif deux jours avant le départ, soit ce mercredi, pour chacun de leurs membres. De plus, des tests seront effectués sur les trois jours de repos de la Grande Boucle.

A savoir que la règle concernant le fait que si deux membres d’une équipe sont testés positifs, l’intégralité de l’équipe est systématiquement retirée de la course n’est plus d’actualité. Les coureurs positifs mais asymptomatiques pourraient également ne pas être exclus de la course.

«La décision d'isolement éventuelle sera prise de manière collégiale par le médecin de l'équipe concernée, le médecin Covid-19 de l'épreuve et le directeur médical de l'UCI, sur la base des éléments cliniques disponibles», prévoit le nouveau règlement.