«Karim Benzema mérite de gagner le ballon d’or» : Zinedine Zidane milite en faveur de l’attaquant français

Un nouveau soutien de poids pour Karim Benzema. Après le Real Madrid ou encore le Brésilien Ronaldo, c’est Zinedine Zidane qui s’est prononcé, ce dimanche, en faveur de l’attaquant français dans la course au Ballon d’or.

Zinedine Zidane est le dernier Français à avoir remporté le précieux trophée. C’était en 1998. Près de 23 ans plus tard, l’ancien meneur de jeu des Bleus espère voir l’avant-centre tricolore lui succéder. Un joueur qu’il connait parfaitement pour l’avoir entraîné pendant plusieurs saisons au Real Madrid.

«Ça commence à faire long. On parle d’un joueur qui mérite de gagner ce Ballon d’or. C’est un joueur incroyable, j’ai eu le grand honneur de l’entraîner. Il s’associe facilement avec les autres. Il sait tout faire sur le terrain. J’espère qu'il pourra être récompensé de ce Ballon d’Or. C’est le moment parce qu’il est au-dessus. En ce moment, il est sur un nuage. Moi, je le lui donnerais.», a confié «Zizou» au micro de Téléfoot.

Vainqueur notamment de la Ligue des nations avec l’équipe de France, son premier titre avec les Bleus, Karim Benzema figure parmi les favoris pour remporter le titre suprême. Mais la concurrence est très forte avec Lionel Messi (vainqueur de la Copa America), Jorginho (Euro et Ligue des champions), N’Golo Kanté (Ligue des champions) ou encore Robert Lewandowski (Soulier d’or).

S’il n’a pas remporté la Ligue des champions, la Ligue Europa, l’Euro, ni même le championnat d’Espagne et pas même la Coupe du Roi, Benzema a été décisif à de nombreuses reprises la saison passée avec 23 buts et 9 passes décisives en Liga et 6 buts en Ligue des champions. Et cette saison, il en est déjà à 9 buts et 7 passes décisives avec le Real Madrid, alors qu’avec l’équipe de France, le Merengue a inscrit 4 buts à l’Euro et deux autres réalisations lors du Final Four de la Ligue des nations. De sérieux arguments qui pourraient faire la différence.