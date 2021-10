«Une autre famille que tu as brisée» : la violente sortie de la femme de Mauro Icardi qu’elle accuse d’adultère

Mauro Icardi dans la tourmente ? L’attaquant argentin, qui connait un début de saison mitigé avec le PSG, est en difficulté également dans sa vie privée après le message posté sur les réseaux sociaux, ce samedi soir, par sa femme Wanda qui laisse planer le doute sur une possible séparation.

Dans une story Instagram, Wanda Icardi, qui est aussi l’agente du numéro 9 parisien, semble accuser l’ancien joueur de l’Inter Milan d’infidélité. «Une autre famille que tu as brisée pour une salo….», a-t-elle écrit sur son compte, suivi par plus de huit millions de followers.

Cette sortie a eu l’effet d’une bombe auprès de certains médias argentins, qui ont suspecté Mauro Icardi d’adultère avec une célèbre actrice argentine et confirmé la séparation du couple. Wanda a d’ailleurs cessé de suivre le compte de son mari, appuyant leurs révélations sur la fin de leur relation qui dure depuis sept ans.

Ensemble depuis 2014, le couple a régulièrement fait parler de lui, que ce soit en Argentine ou en Italie, où ils se sont rencontrés. Le début de leur idylle avait notamment fait grand bruit car Wanda Icardi était en couple avec un autre joueur argentin Maxi Lopez, avec lequel elle a eu trois enfants.

Ils se sont séparés en 2013 et la jeune femme a rencontré Mauro Icardi, qui n’était autre qu’un ami et un coéquipier de Maxi Lopez à la Sampdoria (Italie). Le couple Icardi s’est ensuite marié en 2016 et a eu deux filles âgées aujourd’hui de 6 et 4 ans.