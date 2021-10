XV de France : la liste des 42 joueurs pour la tournée d’automne

Fabien Galthié a dévoilé lundi la liste des 42 joueurs retenus pour la tournée d’automne du XV de France avec neuf novices.

Les neuf «nouveaux» que le patron des Bleus a appelé pour affronter l'Argentine le 6 novembre, la Géorgie le 14 et les All Blacks le 20, sont Thibaud Flament (Stade toulousain), les Bordelais Thierry Paiva, Romain Buros et Maxime Lucu, le Toulousain Matthis Lebel, le Racingman Donovan Taofifenua, le Clermontois Tani Vili, ainsi que le Castrais Florent Vanverberghe et le Montpelliérain Florian Verhaeghe. Au total, ces Bleus affichent 25 ans et 13 sélections de moyenne.

«Flament et Verhaeghe, ils performent en club. Ils ont des compétences sur la touche, a expliqué le patron tricolore. On a envie de les voir travailler avec nous, voir comment ils répondent aux entraînements. Ce sera la première étape pour eux. Ensuite, on verra, étape par étape.»

Le staff du #XVdeFrance vient d'annoncer le groupe sélectionné pour préparer la Tournée d'Automne ! Les Bleus affronteront l'Argentine, la Géorgie et les All Blacks





Le demi de mêlée Antoine Dupont est évidemment présent, tout comme les indéboulonnables Romain Ntamack, Grégory Alldritt, Bernard Le Roux, Julien Marchand ou Gaël Fickou. Le centre du Racing 92, joueur le plus expérimenté des Bleus, tient d'ailleurs la corde pour suppléer au poste de capitaine le troisième ligne de Toulon Charles Ollivon, blessé de longue date.

«C’est une question centrale, a expliqué Raphaël Ibanez, manager du XV de France. On a réfléchi de manière plus poussée à la question du leadership au sein d’une équipe. On estime qu’au moins cinq joueurs se sont détachés. Gaël (Fickou), Julien (Marchand), Antoine (Dupont), Greg (Alldritt) et Anthony (Jelonch). Un capitaine doit remplir plusieurs critères : la performance, la générosité, l’humilité, la loyauté.»