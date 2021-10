Moto GP : Fabio Quartararo premier pilote français sacré champion du monde

Le jour de gloire est arrivé pour Fabio Quartararo. A 22 ans, le Niçois, 4e du Grand Prix d'Emilie-Romagne, ce dimanche, est devenu le premier pilote français à décrocher le titre de champion du monde de MotoGP. Historique !

Au moment de franchir la ligne d’arrivée, les larmes ont coulé sous le casque de Fabio Quartararo. Avant de tomber dans les bras de son clan et d’être célébré devant les fans de Valentino Rossi. Comme une passation de pouvoir entre l’Italien aux six titres MotoGP et le prodige français qui a encore tout l’avenir devant lui pour en décrocher d’autres.

Mais il va d’abord profiter de ce sacre qu’il a été cherché en Italie au terme d’un week-end où il est passé par toutes les émotions. Gêné par le temps humide, «El Diablo» a vécu un samedi compliqué en passant à côté des qualification sans parvenir à rejoindre la Q2 pour la première fois de sa carrière en catégorie reine, alors que son rival Francesco Bagnaia, qui accusait 52 points de retard au classement, a signé la pole.

Et seulement 15e sur la grille de départ à Misano, «El Diablo» avait pour objectif de limiter la casse, ce dimanche, dans la course au titre. Ce qu’il a parfaitement réaliser en remontant au fil des tours sans toutefois pouvoir se mêler à la lutte pour la victoire qui tendait les bras à Bagnaia impérial depuis le départ. Et un succès aurait permis à l’Italien de conserver un espoir d’être sacré.

Mais à cinq tours de l’arrivée, et alors qu’il commençait à prendre ses distances avec Marc Marquez, il a commis une erreur et a chuté, laissant filer l’Espagnol vers le succès et surtout Quartararo, 4e à l’arrivée, vers le titre de champion du monde avant même les deux dernières épreuves de la saison au Portugal (7 novembre) et en Espagne (14 novembre).

La consécration pour le Français qui n’a cessé d’impressionner pour sa 3e saison en MotoGP au guidon de sa Yamaha par son talent et sa maturité avec dix podiums, dont cinq victoires et autant de pole. Il est également le seul pilote à avoir inscrit des points lors de chaque course. Preuve que Fabio Quartararo n’a pas volé ce titre qui le fait entrer dans l'Histoire du sport français par la très grande porte. Respect.