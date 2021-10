Le Barça se sépare de son entraîneur, Ronald Koeman

Comme en réponse à sa défaite face au Rayo Vallecano (0-1), mercredi 27 octobre, le FC Barcelone a limogé son entraîneur dans la foulée. Le club a officialisé le départ de Ronald Koeman tard dans la soirée.

«Le FC Barcelone a destitué cette nuit Ronald Koeman de ses fonctions d'entraîneur de l'équipre première», a écrit la formation catalane sur Twitter. Normalement lié avec le Barça jusqu'en juin 2022, le technicien néérlandais n'aura donc pas tenu jusque là. Il faut dire que, depuis son arrivée au club, en août 2020, Koeman n'est jamais vraiment parvenu à guider l'équipe vers le succès.

Ces derniers temps surtout, l'entraîneur était sous pression. D'abord parce que le Barça stagne à la 9e place du championnat d'Espagne et qu'il est au bord de l'élimination en Ligue des champions. Ensuite, parce que le club n'a jamais gagné à l'extérieur cette saison, et n'a même plus marqué loin du Camp Nou depuis août. Sans compter le Clasico perdu (1-2) à domicile face au Real Madrid, dimanche 24 octobre, à l'issue duquel Koeman a été chahuté par les supporters barcelonais, à sa sortie du stade.

A la fin du mois de septembre, déjà, le Néerlandais avait évité l'éviction de justesse, après la cuisante défaite (3-0) du FC Barcelone à domicile, face au Bayern Munich en Ligue des champions. A l'époque le président du club, Joan Laporta, avait réaffirmé son soutien à Ronald Koeman.

Ce temps est désormais révolu et, au moment de désigner un remplaçant, le nom de Xavi Hernandez, ancienne gloire du Camp Nou, semble sur toutes les lèvres. Ceux de l'Italien Andrea Pirlo et Roberto Martinez, sélectionneur espagnol de la Belgique, sont également évoqués. En attendant le choix final, l'intérim pourrait être assuré par Sergi Barjuan, actuel entraîneur de l'équipe réserve du Barça.