Ligue 1 : Wahbi Kazhri a-t-il inscrit le but le plus lointain de l’histoire du championnat ?

La Ligue 1 tient son plus beau but de la saison. Et peut-être même le plus lointain de son histoire. Il a été l’œuvre, samedi, de Wahbi Khazri, qui a trouvé le chemin des filets de 68 mètres à Metz.

Au quart d’heure de jeu, alors que Saint-Etienne était mené au score par les Messins, l’attaquant des Verts a hérité du ballon dans son propre camp sur la pelouse de Saint-Symphorien. Et sans se poser de questions, le Tunisien, qui a vu Alexandre Oukidja avancé, a déclenché une puissante frappe qui a lobé le gardien lorrain surpris par ce tir aussi audacieux que spontané.

«Je remonte le ballon, je n’ai pas trop de solutions, je vois le gardien avancé, je le tente et j’ai la chance qu’il aille au fond», a détaillé l’ancien bastiais au micro de Prime Vidéo, lui qui n’en était pas à son coup d’essai. «Je l’ai beaucoup tenté, on s’est souvent moqué de moi… C’est bien quand ça réussit, c’est bien surtout pour l’équipe», s’est-il félicité.

Si ce but a permis à Saint-Etienne, lanterne rouge, d'éviter une nouvelle défaite et repartir avec un point de Metz (1-1), il a surtout fait entrer Khazri dans l’histoire de la Ligue 1. Avec cette incroyable inspiration, il est devenu l’auteur du but le plus lointain jamais inscrit dans le championnat de France depuis que les données sont collectées (saison 2006-2007).

68 – Wahbi Khazri a marqué d’une distance de 68 mètres face à Metz, soit le but le plus lointain marqué en Ligue 1 depuis qu’Opta collecte les données (2006/07). Audace. #FCMASSE @ASSEofficiel @Ligue1UberEats pic.twitter.com/sXDhlPSrYb — OptaJean (@OptaJean) October 30, 2021

Il a supplanté David Hellebuyck qui détenait jusqu’à maintenant ce record avec un but de 66,2 mètres inscrit sous les couleurs de Nice en mai 2008 contre Caen. Un autre international tunisien en la personne de Saber Khalifa occupe désormais la 3e place avec une réalisation de 64,3 mètres marquée avec Evian TG face à Nice en 2013.

Nabil Fekir, avec un but de 53,5 mètres inscrit avec Lyon contre Bordeaux en août 2017, et Ronny Rodelin, buteur de 52 mètres avec Caen lui aussi contre les Girondins en janvier 2018, complètent le Top 5.