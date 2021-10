Vidéo : Encore un splendide coup-franc inscrit par Gignac auteur d’un doublé

La machine est en route. Deux semaines après avoir ouvert son compteur cette saison, déjà sur un merveilleux coup-franc, André-Pierre Gignac a récidivé, dans la nuit de samedi à dimanche, avec un doublé, dont encore un splendide coup-franc, pour offrir la victoire aux Tigres face à Chivas (2-1).

L’attaquant français s’est mis en évidence dès la 4e minute. Sur un coup-franc situé à 30 mètres du but, il a décoché une frappe en pleine lucarne laissant le gardien totalement impuissant pour ouvrir le score.

#NoTeLoPierdas



¡¡¡GLAZOOOO!! André-Pierre Gignac le pegó de gran manera y abrió el marcador.





Tigres 1-0 Chivas

L’ancien marseillais a ensuite scellé le succès de son équipe à moins d’un quart d’heure du coup de sifflet final. Sur un centre en retrait à l’entrée de la surface de réparation, il a repris le ballon d'une frappe du pied droit imparable.

Avec ce doublé, André-Pierre Gignac a inscrit ses 151e et 152e but en 267 matchs sous les couleurs des Tigres, qui grâce à ses trois points, occupent la 3e place du classement avant la fin de la phase aller, la semaine prochaine, contre Juarez. Et le club mexicain pourra à nouveau compter sur son buteur, à défaut de pouvoir s'appuyer sur Florian Thauvin.

Car si Gignac continue de briller au Mexique, ce n’est pas le cas de son compatriote. Le champion du monde 2018 n’était toujours pas sur la feuille de match et n’est plus apparu sur un terrain depuis sa sortie sur blessure à la fin du mois de septembre.