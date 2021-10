Vidéo : le somptueux coup-franc d’André-Pierre Gignac avec les Tigres

André-Pierre Gignac a renoué avec le chemin des filets avec les Tigres. Et de quelle manière ! Muet depuis près de six mois en club, l’attaquant français a inscrit, dans la nuit de samedi à dimanche, un somptueux coup-franc, qui n’a laissé aucune chance au gardien adverse.

Pour son 150e but sous le maillot des Tigres de Monterrey (en 265 matchs), l’ancien marseillais n’a pas fait les choses à moitié. Peu après le quart d’heure de jeu, l’international tricolore, capitaine de l’équipe de France olympique aux JO de Tokyo, a décoché une splendide frappe aussi puissante que précise, qui a touché la barre transversale avant de finir au fond des filets.

Sólo hay una cosa que se puede decir: Golazo.





Así se vio la anotación 150 de @10APG.#SiempreContigo #EstoEsTigres pic.twitter.com/kRyboSmqq6 — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) October 17, 2021

Auteur de sa première réalisation de la saison, André-Pierre Gignac a permis à son équipe d’égaliser moins de trois minutes seulement après l’ouverture du score de Cruz Azul (14e). Aucun autre but n’a été marqué et les deux formations se sont quittées sur un match nul (1-1).

A quatre journées de la fin la phase aller du championnat mexicain, Gignac et les Tigres occupent la 5e place du classement avec 19 points et ils doivent terminer dans les quatre premiers s’ils veulent participer à la phase finale. Prochain rendez-vous dès jeudi avec la réception de Pachuca (11e) avant un déplacement trois jours plus tard sur la pelouse du leader Club America.