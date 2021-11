Vidéo : l'énorme joie de Novak Djokovic après la qualification de la Serbie pour la Coupe du monde

En lice au Masters de Turin cette semaine, Novak Djokovic a pu assister devant sa télévision à la qualification pour la Coupe du monde 2022 de l’équipe de football de Serbie. De quoi le rendre heureux.

Vainqueur du Rolex Masters de Paris il y a une semaine, le n°1 mondial au tennis va tenter de remporter le tournoi des Maîtres cette semaine en Italie et affirmer qu’il est bien le patron des courts.

Novak Djokovic celebrating Mitrovic's last minute winner for Serbia against Portugal to qualify for the World Cup.pic.twitter.com/mXDF4pZ5sE

— Sam Street (@samstreetwrites) November 14, 2021