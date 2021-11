Roger Federer : le Suisse rejouera-t-il un jour ?

Reverra-t-on Roger Federer sur un court ? Le mystère plane toujours. Opéré à nouveau d’un genou en août dernier, le Suisse n’a pas remis les pieds sur un terrain de tennis et ne sait toujours pas quand il pourra rejouer.

La dernière apparition de l’ancien numéro 1 mondial date du 7 juillet dernier. Ce jour-là, il a été éliminé en quarts de finale de Wimbledon par le Polonais Hubert Hurkacz (6-3, 7-6, 6-0). Dans la foulée, il a ensuite renoncé à participer aux JO de Tokyo avant de subir une troisième opération du genou droit et de faire une croix sur le reste de la saison. Depuis, il se remet de cette nouvelle intervention chirurgicale sans savoir quand il pourra revenir sur le circuit.

Une chose est sûre, Federer, qui a fêté ses 40 ans cet été, ne sera pas à l’Open d’Australie et sûrement pas à Roland-Garros (16 mai-5 juin 2022). Sa participation à Wimbledon (27 juin-10 juillet), qui est pourtant son tournoi fétiche, est également fortement compromise. «Je serais incroyablement surpris de pouvoir jouer Wimbledon», a confié, dans une interview à La Tribune de Genève, Roger Federer.

L’homme aux 20 titres du Grand Chelem, qui se déplaçait en béquilles il y a encore quelques semaines, doit prendre son mal en patience et ne pas précipiter son retour à la compétition, qui ne devrait donc pas intervenir, au mieux, avant l’été prochain. «Cet été, il a été décidé de suturer la lésion à mon ménisque, ce qui implique un certain temps d'immobilisation. Les médecins en ont profité pour traiter aussi mon cartilage. La combinaison de ces deux interventions impose la patience et la prudence», a-t-il déclaré.

De quoi instiller le doute sur un possible come-back. Même s’il se veut optimiste et qu'il s’estime même capable de retrouver les sommets. «Mon ambition, c’est de voir une dernière fois ce dont je suis capable… Ma vie ne va pas s’écrouler si je ne rejoue plus une finale de Grand Chelem, mais ce serait le rêve ultime d’y retourner. Et en fait, j’y crois encore.» Avant, il faut déjà qu’il soit en mesure de retrouver le circuit. Et s’il ne le fait pas avant le mois d’août, il pourrait disparaître du classement ATP... La fin d’une époque ?