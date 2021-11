Coupe du monde 2022 : le Qatar est-il prêt à un an du Mondial ?

Dans un an tout pile, le coup d’envoi de la Coupe du monde 2022 sera donné au Qatar. Petit point sur l’état des stades de l’émirat.

Le 21 novembre 2022, les meilleures nations de la planète seront réunies au Qatar pour le coup d’envoi de la toute première Coupe du Monde organisée au Moyen-Orient. Un événement qui ne ressemblera à aucune autre. Et à un de la compétition, le petit émirat est d’ores et déjà prêt. Les huit stades ont d’ailleurs été rénovés et livrés un an avant le coup d’envoi.

«Le public aura la chance d’assister à des rencontres de haut niveau dans huit stades ultramodernes, s’est réjoui le président de la FIFA, Gianni Infantino. Nous avons hâte de rassembler toutes ces personnes issues de milieux si différents. Je vois devant moi un pays qui se prépare à accueillir le reste du monde, c’est-à-dire chaque supporter individuellement. Je vois aussi un pays qui ne craint pas de faire l’inventaire des secteurs dans lesquels des améliorations sont nécessaires et qui prend les mesures attendues, notamment dans le domaine des droits humains et de la santé des travailleurs.»

La Coupe arabe pour se tester

Le Mondial 2022, lors duquel l’équipe de France de Didier Deschamps défendra son titre, commencera dans le stade Al Beyt (60 000 places) situé à Al Khor, au Nord de Doha. Cette enceinte sera d’ailleurs inaugurée dans quelques jours, à l’occasion du duel entre le Qatar et Bahreïn en ouverture de la Coupe arabe.

Le stade Ras Abou Aboud ouvrira également ses portes pour la première fois le même jour. Il ne restera plus alors qu’un seul des huit stades à inaugurer, celui de Lusail, ce qui sera fait en début d’année prochaine.

«Nous sommes ravis de fêter cette date symbolique, a confié Hassan Al-Thawadi, secrétaire général du Conseil suprême pour la remise et l’héritage. Toutes les conditions sont réunies pour nous permettre de proposer un tournoi qui définira de nouvelles normes sociales, humaines, économiques et environnementales ; un tournoi qui restera comme l’un des plus innovants, durables et significatif de tous les temps. Dans un an, des visiteurs du monde entier découvriront le Moyen-Orient pour la première fois et cette expérience va les marquer à vie.»

Les huit stades de la Coupe du monde 2022

Al-Bayt (60.000 places)

Lusail (80.000 places)

Ahmad Ben Ali (60.000 places)

Education City (40.000 places)

Khalifa International (40.000 places)

Ras Abu Aboud (40.000 places)

Al-Thumama (40.000 places)

Al-Janoub (40.000 places)