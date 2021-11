Affaire Kheira Hamraoui : le message d’Hayet Abidal à son mari sur Instagram

Après avoir demandé le divorce après la relation adultérine de son mari avec Kheira Hamraoui, Hayet Abidal a posté un message sur son compte Instagram lundi.

«On pardonne jusqu'à ce que quelque chose s'effondre en vous alors, vous ne ressentez plus rien, ni pardon ni colère, mais seulement le désir de tourner la page et de ne plus penser à quoi que ce soit», a-t-elle ainsi posté en reprenant une citation de Sabrina La Rosa.

Il y a quelques jours, Hayet Abidal a annoncé qu’elle allait demander le divorce contre Eric Abidal après que ce dernier lui ait avoué qu’il entretenait une relation avec Kheira Hamraoui, joueuse du PSG agressée le 4 novembre dernier.

Concernant l’enquête, la police judiciaire de Versailles avait découvert, dans le téléphone de la victime, une puce au nom d’Eric Abidal. Selon l'avocat d'Hayet Abidal, c’est à la suite de cette information que l’ancien joueur de l’équipe de France aurait «avoué» à son épouse.