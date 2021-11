Affaire Hamraoui : la femme d’Eric Abidal demande le divorce

Hayet Abidal, l’épouse de l’ex-international français a annoncé son intention de demander le divorce. Le footballeur aurait reconnu entretenir une relation extra-conjugale avec Kheira Hamraoui, victime récemment d’une violente agression.

Le lien entre Eric Abidal et Kheira Hamraoui, agressée le soir du 4 novembre, avait déjà été établi. En effet, les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles avaient révélé que la puce du téléphone de la milieu de terrain du PSG était au nom de l’ancien défenseur des Bleus. C’est à la suite de cette information qu’Eric Abidal aurait «avoué» à son épouse sa liaison avec Kheira Hamraoui.

Pour l’heure, le Français reste silencieux. Interrogé par l'AFP, son avocat confirme qu'il ne fera «aucun commentaire à ce stade».

Des victimes collatérales

Au début de cette affaire, la thèse d’une rivalité sportive avait d’abord été envisagée. Aminata Diallo, coéquipière de la joueuse de 31 ans et au volant de la voiture lors de l'agression, avait passé près de deux jours en garde à vue avant d’être relâchée sans charge retenue contre elle.

C’est désormais la femme d’Eric Abidal qui se retrouve au centre de l'attention.

«Prise à partie, bien malgré elle, dans l'affaire Hamraoui», Hayet Abidal «espère laver son honneur et sa réputation salie par la rumeur et réitère son souhait d'être entendue très rapidement sur un dossier qui a déjà fait plusieurs victimes collatérales», a déclaré son avocat.

Le scénario d’une vengeance liée aux relations entre Kheira Hamraoui et Éric Abidal semble toutefois se dessiner. Pour rappel, selon les témoignages de la joueuse du PSG et de son amie Aminata Diallo, les deux agresseurs auraient lancé à la footballeuse : «Alors comme ça, on couche avec des hommes mariés ?».