Coupe du monde 2022 : la Suisse envoie du chocolat aux Nord-irlandais pour les remercier d’un score favorable

L’équipe de Suisse a décidé d’envoyer du chocolat à l’Irlande du Nord en remerciements de son match nul contre l’Italie (0-0) il y a quinze jours. Un résultat qui a notamment permis aux Helvètes de se qualifier pour la Coupe du monde 2022.

Pour l'occasion, Murat Yakin, sélectionneur de la Suisse, a réalisé une vidéo pleine d'humour dans laquelle on le voit réaliser un carton de confiseries. L’ancien joueur du FC Bâle y fredonne «Sweet Caroline», chanson populaire chez les Nord-irlandais.

November 24, 2021