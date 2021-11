PSG : Lionel Messi va présenter son Ballon d’or face à Nice

C’est un événement pour le PSG. Sacré pour la 7e fois de sa carrière, Lionel Messi est devenu le premier joueur portant les couleurs du club de la capitale, qu’il a rejoint cet été, à recevoir le Ballon d'or. Et il va présenter le prestigieux trophée au public du Parc des Princes dès ce mercredi lors de la venue de Nice en Ligue 1.

Dans la foulée du couronnement du roi Leo Messi, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas caché sa fierté. «On est très fier d’avoir un joueur de notre effectif avec le Ballon d'Or. C'est le septième pour lui et le premier pour le club. (…) On est très content pour Léo, pour l’équipe aussi. C’est un grand trophée pour lui, l'équipe, le club, pour la ville et le football français. On va fêter cela», a déclaré le président parisien, ajoutant avoir «beaucoup d’idées» pour célébrer ce titre.

Et les festivités devraient se tenir ce mercredi soir, à l'occasion de la réception des Niçois. Si la présence de Lionel Messi était incertaine pour ce match en raison de «symptômes de gastro-entérite», à l'origine de son absence à l'entraînement ce mardi, et que le timing semblait quelque peu serré, l'Argentin va bien présenter son Ballon d'or en marge de cette rencontre de la 16e journée de Ligue 1. Une vidéo hommage et un jeu de lumières seront notamment au programme de cette célébration, où Messi ne sera pas le seul à joueur à l'honneur.

Gianluigi Donnarumma, lui aussi arrivé cet été dans la capitale, en provenance de l’AC Milan, sera également honoré. Champion d’Europe avec l’Italie l’été dernier et élu meilleur joueur de la compétition, le portier transalpin présentera également son trophée Lev Yachine du meilleur gardien. L’ambiance et la fête n’en devraient être que plus belles.