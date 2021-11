PSG : Lionel Messi victime d’une gastro-entérite et incertain contre Nice

Lendemain de fête difficile pour Lionel Messi. Après avoir remporté, lundi, le 7e Ballon d’or de sa carrière, l’attaquant argentin n’a pas participé, ce mardi, à l’entraînement du PSG car il était malade. Et sa présence pour la réception de Nice, mercredi, en Ligue 1, est incertaine.

Alors qu’il était attendu en fin de matinée sur les terrains du Camp des Loges, Lionel Messi a brillé par son absence. Mais l’ancien Barcelonais était excusé. Il présentait «des symptômes de gastro-entérite», selon un communiqué du club parisien.

Et il n’était pas le seul dans ce cas. Son compatriote Leandro Paredes, qui était présent au côté de Messi pour fêter son nouveau sacre, a lui aussi dû renoncer à la séance d’entraînement pour les mêmes raisons.

Un point sera fait mercredi matin pour savoir si le milieu de terrain et l’ancien Barcelonais, qui n’a participé qu'à sept rencontres de Ligue 1 (sur 15) depuis son arrivée cet été, sont en mesure de tenir leur place pour la venue des Niçois. L’absence de Lionel Messi pour le choc de cette 16e journée serait un nouveau coup dur pour Mauricio Pochettino et les Parisiens, déjà privés de Neymar.

Touché, dimanche, à Saint-Etienne, le Brésilien souffre d’une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires et son indisponibilité est estimée entre six et huit semaines. «Je me sens triste qu’un joueur comme lui soit éloigné des terrains. On sait qu'il aime jouer au foot par-dessus tout», a regretté l’entraîneur parisien. Ander Herrera, Georginio Wijnaldum et Julian Draxler sont également forfait pour cette rencontre. En revanche, Marco Verratti et Mauro Icardi, qui ont repris l’entraînement collectif, pourrait faire partie du groupe.