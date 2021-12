PSG : Zlatan Ibrahimovic a proposé ses services comme directeur sportif

Cet été, Zlatan Ibrahimovic se voyait bien revenir au PSG. Pas comme joueur, mais plutôt comme dirigeant. Actuellement à l’AC Milan, l’attaquant suédois a proposé ses services au club de la capitale comme directeur sportif, a-t-il révélé dans son livre intitulé «Adrénaline. Mes histoires inédites».

Zlatan Ibrahimovic a marqué l’histoire du PSG. Recruté à l’été 2012, il a été l’une des figures emblématiques du projet porté par les Qataris, qui avaient racheté le club un an plus tôt. Aussi bien sur le terrain qu'en-dehors. Et un peu plus de cinq après son départ, le Suédois n’a pas oublié son passage à Paris et n’hésite jamais à donner son avis sur son ancien club, comme cette semaine dans la presse italienne.

Un club où le joueur aujourd’hui âgé de 40 ans a tenté de faire son retour dans le courant de l’été au poste de directeur sportif, occupé par Leonardo, pour le structurer davantage et remettre de l'ordre dans un vestiaire qui en manque parfois cruellement. «Été 2021. C’est vrai, je me suis offert au PSG, mais pas en tant que footballeur. En tant que directeur sportif. J’ai appelé Nasser Al-Khelaïfi, le président, et je lui ai proposé : ‘Si je ne renouvelle pas mon contrat avec le Milan, je viendrai au PSG et je vais remettre de l’ordre dans ton équipe’», a-t-il révélé.

Si le président parisien a esquissé un sourire face à cette proposition, il n’a pas fermé la porte. «Nasser a ri, mais il n’a pas dit non. Mino Raiola (son agent) était aussi d’accord. (…) Il était d’accord avec moi : si je n’avais pas prolongé le contrat, le rôle de manager au PSG, cela aurait été le bon avenir», a-t-il ajouté. Et il aurait reçu le soutien du vestiaire, qui voyait d’un bon œil une éventuelle arrivée.

«Même les joueurs du PSG à qui j’en ai parlé le pensaient. L’un m’a dit : ‘Zlatan, toi seul peux remettre de l’ordre et amener de la discipline dans l’équipe.’ Un autre : ‘Zlatan, si c’était toi, cette chose dans le vestiaire n’aurait pas eu lieu.’ J’ai aimé le projet mais ça ne suffisait pas pour empêcher le sentiment de peur et de panique que je ressentais à l’idée d’arrêter ma carrière de footballeur», a indiqué Zlatan Ibrahimovic, qui a finalement prolongé son contrat avec Milan, où il continue d’être performant.

Il avait pourtant une idée bien précise de ce qu’il voulait faire en tant que directeur sportif, en instaurant beaucoup plus de discipline. Ce que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo n’ont pas réussi à faire selon lui. «Je n’ai rien de personnel contre Leonardo. Au contraire je l’aime bien. En effet, c’est lui qui m'a fait venir au PSG. Je ne peux rien lui reprocher mais je connais la différence entre nous : moi, je ne demande pas, j’ordonne», a-t-il insisté avant d’égratigner le président parisien.

«Si un joueur reçoit un ordre, il dit : «D’accord, ça va», puis il se plaint à Nasser, qui lui donne raison et ainsi le directeur sportif se retrouve en position de faiblesse. Mais si le directeur sportif c’est moi et que ce joueur essaie de se comporter comme ça, c’est la première et dernière fois qu’il fait cela. Garanti», a martelé Zlatan Ibrahimovic. S’il a rempilé avec Milan, il sera en fin de contrat en juin prochain. Et rien ne dit qu’il ne fera pas à nouveau acte de candidature.