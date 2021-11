Ethan Mbappé : Tout savoir sur le petit frère de Kylian retenu pour la première fois en équipe de France U16

La relève est déjà en marche. Agé de seulement 14 ans, Ethan Mbappé vient d’être appelé pour la première fois en équipe de France U16 par le sélectionneur Jean-Luc Vannuchi, pour un stage du 6 au 9 décembre à Clairefontaine, et semble marcher sur les traces de son grand frère Kylian.

Il a déjà été aperçu à plusieurs reprises dans les tribunes pour contempler les exploits du champion du monde 2018. Mais Ethan Mbappé n’est pas seulement un fidèle supporter de son aîné. Il aspire à devenir lui aussi une star mondiale du ballon rond. Et de nombreux observateurs assurent qu’il a le potentiel pour briller au plus haut niveau et lui prédisent un grand avenir.

Alors qu’il fêtera ses 15 ans le 29 décembre, le jeune milieu relayeur, qui mesure déjà plus d’1m75, a rejoint le PSG en 2017, en même temps que l’arrivée de Kylian Mbappé en provenance de Monaco. Et si le club de la capitale peine à faire prolonger l’attaquant, en fin de contrat en juin, il a convaincu Ethan de signer un contrat aspirant de trois ans en juin dernier.

Erwan Adonis et Ethan Mbappé avec l'@equipedefrance U16 ! — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 30, 2021

Sur le terrain, il a un style très différent de son frère. Si Kylian Mbappé, dont il est très proche malgré leur différence d’âge (8 ans), se démarque par sa vitesse et sa précision dans le dernier geste, les principaux atouts d’Ethan sont sa vision du jeu et sa qualité de passe. Décrit comme un joueur élégant et généreux, le petit dernier de la fratrie Mbappé est également apprécié pour sa polyvalence.

Ce gaucher a aussi un goût très prononcé pour le dribble, au point qu’il est surnommé «Ethaninho» par Kylian. Des qualités qu’il va tenter de démontrer avec l’équipe de France U16 au cours de ce rassemblement de quatre jours. Avant d’en faire de même dans quelques années au côté de son grand frère chez les A ?