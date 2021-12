Mauricio Pochettino. : Quatre matchs pour sauver sa tête au PSG ?

Il y a un an, le PSG n’avait pas hésité à remercier Thomas Tuchel un 24 décembre, avant de nommer quelques jours plus tard Mauricio Pochettino. Et l’entraîneur argentin n’est pas à l’abri de connaître la même destinée que son homologue allemand. Il a quatre matchs d’ici à la trêve pour sauver sa place sur le banc parisien.

Nasser al-Khelaïfi a récemment réaffirmé sa confiance envers l’ancien défenseur, assurant que le club «est très content du coach» et qu’«il fait du bon travail». Une prise de position du président du PSG qui succédait à celle de Leonardo, qui a certifié que le PSG n’avait pas «envie que Pochettino parte», alors que son nom circulait pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de Manchester United, tout en balayant les rumeurs d'une arrivée prochaine de Zinedine Zidane.

Mais la réalité serait bien différente et les doutes ne cessent de s’accumuler à l’égard de l’ancien entraîneur de Tottenham. Ils ont même pris encore un peu plus d’épaisseurs après le match nul arraché, samedi, à Lens (1-1). Sur la pelouse lensoise, le vice-champion a été trimballé comme rarement depuis le début de la saison sans jamais donner le sentiment de pouvoir relever la tête et imposer son jeu, avant d’être sauvé dans le temps additionnel par Georginio Wijnaldum.

Un but qui a donné un peu d’air et de répit à Mauricio Pochettino. Mais peut-être pas pour très longtemps. Certes le PSG est déjà assuré du titre honorifique de champion d’automne, mais les dirigeants commencent sérieusement à s’impatienter devant les prestations sans idées et sans saveurs des coéquipiers de Marquinhos. Les rencontres s’enchaînent et aucune amélioration n’est constatée. Si le coach argentin, qui n’a jamais aligné deux fois la même équipe, avait un temps mis cela sur le compte du manque de préparation physique et des blessures, l’excuse a plus en plus de mal à tenir.

Des doutes sur ses aptitudes tactiques

Il donne même l'impression d'être parfois perdu, à court de solutions pour trouver le bon système et la bonne organisation pour permettre à ses joueurs d’exprimer la pleine mesure de leur talent. C’est le cas notamment avec son trio d’attaque (Neymar, Messi, Mbappé), et en particulier Lionel Messi. Le septuple Ballon d’or traîne comme une âme en peine sur les terrains. L’entourage de l’ancien barcelonais commencerait d’ailleurs à exprimer de sérieux doutes sur les aptitudes tactiques de «Poche», selon L’Equipe. Ce ne serait pas le seul. Une large partie du vestiaire penserait la même chose.

Le temps presse donc pour Mauricio Pochettino qui a quatre matchs avant la trêve pour rectifier le tir et éviter de connaître des fêtes de fin d’année mouvementées. Et cela commence dès mardi avec la réception de Bruges en Ligue des champions dans une rencontre sans enjeu sur le plan sportif, mais qui pourrait s’avérer décisive pour son avenir.