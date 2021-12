Vidéo : le départ très tendu entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au Grand Prix d’Abu Dhabi

Départ tendu au Grand Prix d’Abu Dhabi. Alors que Max Verstappen et Lewis Hamilton, à égalité de points, se disputent, ce dimanche, le titre de champion du monde, les deux pilotes ont failli s’accrocher dans l’un des premiers virages de la course.

Max Verstappen s’est élancé en pole position. Mais le pilote néerlandais a manqué son départ et a vu son rival le dépasser avant même le premier virage. Il a néanmoins pu profiter de l’aspiration de la Mercedes pour tenter de rependre la tête. A la limite de l’accrochage, il est même parvenu à repasser devant le Britannique dans le virage 5.

Mais le septuple champion du monde a coupé le virage et a conservé les commandes de la course. Face à cette manœuvre très limite, Verstappen a réclamé qu’Hamilton lui redonne la 1ère place. Mais les commissaires de course ont décidé de ne pas ouvrir d’enquête après cette passe d’armes, permettant à Hamilton de rester en tête.

Une décision qui a suscité l’incompréhension de Red Bull et Max Verstappen. Et qui ne devrait pas manquer de faire parler après la course. Surtout si Hamilton venait à remporter la course…