Grand Prix d’Abu Dhabi de F1 : Max Verstappen ou Lewis Hamilton champion du monde si…

Deux pilotes pour un titre. Max Verstappen et Lewis Hamilton sont à parfaite égalité de points dans la course au titre de champion du monde avant le dernier Grand Prix de la saison, ce dimanche (14h), sur le circuit d'Abu Dhabi. Voici les différents scénarios qui permettent au Néerlandais ou au Britannique d’être sacré.

Max Verstappen champion du monde si…

- Il termine devant Lewis Hamilton peu importe sa position à l’arrivée.

- Les deux pilotes ne terminent pas la course ou ne finissent pas dans les points. Car en cas d’égalité, le pilote qui a remporté le plus de victoires durant la saison sera sacré. Et Verstappen compte neuf succès cette année contre huit pour Hamilton.

- Il termine à la 10e place avec le point du meilleur tour en course, et que Lewis Hamilton finit au mieux à la 9e place. Les deux pilotes auraient toujours le même nombre de points, mais Verstappen sera sacré pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus.

Lewis Hamilton champion du monde si…

- Il termine à l’une des dix premières places et Max Verstappen n’inscrit pas le moindre point.

- Il termine à l’une des huit premières places devant Max Verstappen.

- Il finit à la 9e place et Max Verstappen termine à la 10e place sans le point du meilleur tour en course.