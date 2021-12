Formule 1 : Max Verstappen avait «une grosse crampe» dans le dernier tour

Le dernier tour de l’ultime Grand Prix de la saison à Abu Dhabi est rentré dans la légende de la Formule 1. Et s’il a couronné, dimanche, Max Verstappen, sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière, il aurait pu virer au cauchemar pour le pilote néerlandais victime «d’une grosse crampe».

Personne n’aurait pu imaginer un tel scénario pour décider du sort d’une saison dantesque. A égalité parfaite de points avant la dernière bataille sur le tracé de Yas Marina, Max Verstappen et Lewis Hamilton ont dû se disputer la couronne mondiale sur les 5,5 derniers kilomètres de la course. Et à l’entame de l’ultime tour de piste, juste après la fin de la voiture de sécurité, le Britannique occupait la tête devant son rival.

Mais le septuple champion du monde avait des pneus usés, au contraire du pilote néerlandais qui venait juste de passer par les stands pour chausser des gommes tendres. Un sérieux avantage pour prendre le meilleur sur le pilote Mercedes. Mais Max Verstappen a failli être trahi par son corps au moment de porter l’attaque décisive. La faute à une crampe à la jambe.

«C’était assez fou mais je dois aussi révéler avoir eu une grosse crampe à la jambe dans tout le dernier tour. J’étais derrière Lewis dans les virages 2, 3 et j’avais une grosse crampe, a-t-il révélé. J’étais à plein régime mais j’avais à peine la force de pousser plus, donc j’étais content qu’il y ait le virage 5 pour que je puisse freiner et me détendre pendant quelques secondes. Puis de nouveau à fond pour les deux longues lignes droites qui ont été très, très douloureuses».

Mais il est finalement parvenu à surmonter sa douleur pour plonger dans le bonheur au moment de franchir la lignée d’arrivée et décrocher son premier titre de champion du monde au terme d’une saison qui restera gravée dans l’histoire de la catégorie reine du sport automobile.