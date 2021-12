Ligue 2 : Le gardien de Rodez victime d’insultes racistes face à Toulouse

Des injures intolérables. Dans les dernières minutes du derby entre Toulouse et Rodez (1-1), lundi soir, au Stadium, le gardien ruthénois a été la cible d’insultes racistes de la part d’un supporter toulousain. Un acte qui a été fermement condamné par le TFC.

L’incident est survenu à la fin de la rencontre comptant pour la 18e journée de Ligue 2. Alors que son équipe venait d’égaliser, Lionel Mpasi a entendu des propos racistes proférés à son égard par un fan de Toulouse posté dans la tribune derrière lui, provoquant sa colère.

Ces agissements envers le portier de Rodez, où il évolue depuis 2016 après être passé par la réserve du TFC, ont été immédiatement déplorés aussi bien par les supporters des Violets que par les dirigeants. «Le président Damien Comolli a adressé, auprès du joueur visé ainsi que de son club, le Rodez Aveyron Football, ses excuses au nom du Toulouse Football Club», a indiqué Toulouse dans un communiqué publié dès le coup de sifflet final.

Le club, 2e de Ligue 2 et qui espère retrouver l’élite à l’issue de la saison, a également ajouté qu’il condamnait «fermement ces agissements et toute forme de discrimination. L’identification de l’individu en cause est en cours et le club engagera toutes les procédures légales nécessaires.»