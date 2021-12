Portugal : Otamendi agressé à son domicile et ligoté avec une ceinture autour du cou

Une agression des plus violentes. Nicolas Otamendi, qui évolue à Benfica au Portugal, a été victime, dans la nuit de dimanche à lundi, d’un cambriolage à son domicile, a rapporté la presse portugaise.

Les faits se sont déroulés après la victoire de Benfica sur la pelouse de Famalicao (1-4). Peu après avoir regagné son domicile, où se trouvaient sa femme et son fils, Nicolas Otamendi a été agressé par quatre individus. Les malfaiteurs, qui ont patiemment attendu son retour, ont attaqué le défenseur argentin à son arrivée avant de le ligoter et de lui mettre une ceinture autour de cou.

Ils l’ont ensuite emmené dans la propriété, à l’intérieur de laquelle sa compagne et son enfant étaient complètement paniqués. Les malfrats ont fait le tour du domicile et sont notamment repartis avec des objets de valeur comme des bijoux et des montres.

Choqués par cette agression, Nicolas Otamendi et sa famille «se portent bien», a assuré Benfica dans un communiqué confirmant le cambriolage et les violences subies par son joueur, qui dispute sa deuxième saison au Portugal. L’enquête a été confiée à la police judiciaire de Setúbal.