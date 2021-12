FC Barcelone : Sergio Agüero annonce la fin de sa carrière

Sergio Agüero, attaquant du FC Barcelone, a annoncé mercredi qu’il mettait un terme à sa carrière de footballeur à la suite de problèmes cardiaques.

Arrivé libre au Barça pendant le dernier mercato estival, le «Kun» raccroche les crampons à 33 ans après seulement cinq apparitions sous le maillot catalan.

«La priorité, c'est ma santé, c'est la raison de ma décision, a annoncé le «Kun» en larmes. Je m'en vais la tête haute, très heureux. Je ne sais pas ce que je vais faire ensuite, je sais que beaucoup de gens m'aiment.»

Le 30 octobre dernier sur la pelouse du Camp Nou face à Alavès, Agüero, vainqueur de la Copa America l’été dernier avec l’Albiceleste, avait été remplacé après avoir souffert de problèmes au cœur. Le club barcelonais avait précisé que son joueur serait absent pendant trois mois après avoir subi une «procédure diagnostique et thérapeutique» pour ses problèmes cardiologiques. Avant d’indiquer qu’il souffrait d'arythmie.

Depuis ses débuts en pro à l'Independiente (2002-2003), Sergio Agüero a disputé 786 matchs pour 427 buts. En plus de ses buts, il aura décroché 21 titres : une Ligue Europa et une Supercoupe de l'UEFA avec l'Atletico Madrid, 5 Premier League, 6 coupes de la Ligue anglaise, 1 coupe d'Angleterre et 3 Community Shield avec Manchester City.

Avec l’Argentine, il aura remporté deux Coupes du monde des moins de 20 ans, une médaille d'or lors des Jeux olympiques de Pékin en 2008 et une Copa America l’été dernier. Seuls titres qu’il a manqué la ligue des champions (finaliste en 2021) et la Coupe du monde (finaliste en 2014).