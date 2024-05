Kylian Mbappé : l'étonnant conseil de Marcel Desailly à l'attaquant du PSG

Au lendemain de l’élimination du PSG en Ligue des champions, Marcel Desailly, ancien international tricolore, a conseillé Kylian Mbappé sur sa prochaine destination.

Une déclaration très surprenante. Ancien défenseur de l’équipe de France, Marcel Desailly s’est exprimé sur le futur de Kylian Mbappé, en fin de contrat et qui va quitter le club parisien. Et pour lui, il ne faudrait pas qu’il aille tout de suite au Real Marid.

«Je ne pense pas que ce serait l’endroit idéal pour lui», a confié l’ancien joueur de l’OM, Chelsea et du Milan AC sur beIN SPORTS. «Il y a déjà Vinicius sur l’aile gauche. Il y a des joueurs qui ont montré de bonnes choses comme Bellingham. Il ne sera pas le joueur numéro 1 comme il le souhaite».

El inesperado consejo de Desailly a Mbappé en TV: "No estoy seguro de que el Madrid sea el lugar perfecto para él. Debería irse a Arabia Saudí" pic.twitter.com/nOq8XKvRXU — MARCA (@marca) May 8, 2024

Pour Desailly, il devrait changer de continent pour aller dans le championnat d’Arabie Saoudite. «Si l’on pense au business du football, j’irais vers les 350 millions pour un an de l’Arabie Saoudite», a-t-il lâché devant ses collègues très étonnés.

«Tu reviens la saison prochaine, l’année de la Coupe du monde, tu n’auras que 26 ans et tu auras joué au football. Que veut Mbappé ? Il veut jouer au football ! C’est ce que je pense en tant que businessman. Le championnat saoudien est toujours compétitif : regardez les stades, ils sont remplis. Les chaînes sont nombreuses à diffuser les matchs dans le monde entier. L’Arabie Saoudite souhaite promouvoir le football comme le Qatar en 2004-2005. C’est un business des deux côtés et je pense que ce serait une bonne opportunité pour lui de faire plus de business et jouer au football après l’Euro».

Champion de France, Kylian Mbappé va tenter de décrocher la Coupe de France avec le PSG (contre Lyon) avant de se prononcer sur son avenir et se concentrer sur l’Euro 2024 avec l’équipe de France.