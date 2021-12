Biathlon : Anaïs Bescond sur le podium du sprint du Grand-Bornand

Un premier podium pour commencer. Anaïs Bescond a parfaitement ouvert la 4e étape de la Coupe du monde de biathlon organisée au Grand-Bornand (France) avec une 2e place, ce jeudi, sur le sprint dames. La Française a seulement été devancée par la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland.

C’est la fête à la maison pour Anaïs Bescond. Devant son public, qui l’a bruyamment encouragée comme les autres tricolores engagées, et sa famille, elle a réalisé une course proche de la perfection. Malgré un rhume, la triple médaillée olympique a été impériale aussi bien sur les skis que derrière sa carabine avec un sans-faute (10/10), pour signer son deuxième podium de la saison après sa 2e place sur la poursuite à Östersund (Suède), début décembre.

Seule Roeiseland a fait mieux. Si la Norvégienne n’a également pas commis la moindre faute sur le pas de tir, elle a été plus rapide sur les skis pour décrocher déjà sa 3e victoire cette saison. Mais pas de quoi gâcher le bonheur d’Anaïs Bescond, ravie de sa performance en terre française.

«Je suis vraiment heureuse. Ça me fait vraiment plaisir cette course. Il y avait une super ambiance, et je pense que ce week-end, ça va être encore plus la folie. Cette ambiance m’a donnée des ailes et je suis vraiment contente de ma course. J’ai peut-être perdu un peu de temps sur le pas de tir mais je ne voulais pas aller sur l’anneau de pénalité», a-t-elle confié au micro de la chaîne L’Equipe.

Les autres Françaises ont été plus en retrait avec Julia Simon 13e, Anaïs Chevalier-Bouchet 25e, Justine Braisaz-Bouchet 31e, Chloé Chevalier 64e et Caroline Colombo 93e. Mais avec ce nouveau podium, l’équipe de France compte désormais 15 podiums en 17 épreuves, soit le meilleur bilan devant la Norvège (12) et la Suède (11). Un total que les Bleus vont tenter d’augmenter tout au long du week-end ,devant un public acquis à leur cause et prêt à s’enflammer.