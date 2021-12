Biathlon : Emilien Jacquelin triomphe sur la mass start du Grand-Bornand devant Quentin Fillon-Maillet

Un feu d’artifice tricolore pour terminer. Devant un public tricolore en liesse, Emilien Jacquelin a remporté, ce dimanche, la mass start du Grand-Bornand devant son compatriote son compatriote Quentin Fillon-Maillet et s'est emparé de la tête du classement de la Coupe du monde de biathlon à l'issue de cette 4e étape.

Le dossard jaune de leader passera la fin d’année en France. Sur les épaules de Quentin Fillon-Maillet avant cette dernière course en Haute-Savoie, il est passé sur celles d’Emilien Jacquelin après son succès plein d’autorité.

Le Français avait déjà manqué une occasion de se saisir de la tunique de leader avec seulement une 9e place, la veille, sur la poursuite remportée par Fillon-Maillet, qui en avait profité pour prendre les commandes du classement général. C’est donc avec un esprit de revanche qu’il s’est présenté au départ.

Et il a affirmé ses intentions dès les premiers mètres. Le double champion du monde de la poursuite s’est positionné en tête et il a immédiatement creusé l’écart avec les autres participants. Souvent placé mais jamais vainqueur depuis le début de la saison, Jacquelin a fait la différence aussi bien sur le ski que derrière la carabine, malgré une faute sur son premier tir debout (19/20), pour décrocher la 3e victoire de sa carrière en Coupe du monde dans un style très offensif.

«Je voulais faire une course à ma manière, c’était prémédité, a-t-il expliqué au micro de la chaîne L’Equipe. J’avais dit aux entraîneurs et à mes collègues que si je sortais avec le plein, j’allais dynamiter la course.» Et personne n’a pu résister. Pas même Quentin Fillon-Maillet, même s’il a effectué une magnifique remontée.

Seulement 20e, après le deuxième tir debout, à 50 secondes du leader, le Franc-Comtois a été l’auteur d’une deuxième partie de course remarquable pour finalement monter sur la 2e marche du podium devant le Norvégien Tarjei Boe. Insuffisant toutefois pour conserver le dossard jaune qu’il n’aura donc gardé qu’une journée.

Mais Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet ne sont séparés que par deux petits points en tête du général. Et la lutte entre les deux compères reprendra début janvier à Oberhof (Allemagne).