Biathlon : Un nouveau podium pour Julia Simon sur la mass start du Grand-Bornand

Un week-end enchanté pour Julia Simon. Au lendemain de sa 2e place sur la poursuite, la Française a récidivé, ce dimanche, en montant sur la 2e marche podium de la mass start du Grand-Bornand. La Suédoise Elvira Oeberg s'est à nouveau imposée.

Cette 4e étape de la Coupe du monde de biathlon ne pouvait pas mieux tomber pour la biathlète tricolore. Devant le public français, Julia Simon a fait le plein de confiance et de podium après un début de saison très compliqué. Et elle va pouvoir profiter de la pause pendant les fêtes avec un moral retrouvé.

Aux avant-postes une grande partie de la course, elle a longtemps pu croire à la victoire. Mais si elle a réalisé un 18/20 derrière la carabine comme Elvira Oeberg, elle a commis une faute fatale sur son dernier tir debout pour laisser la Suédoise filer vers son 2e succès consécutif, elle qui avait déjà triomphé sur la poursuite 24 heures plus tôt.

A la lutte avec la Russe Kristina Reztsova, l’Italienne Dorothea Wierer et la Tchèque Jessica Jislova pour la 2e place, la biathlète des Saisies a été la plus forte sur les skis dans la dernière boucle pour terminer derrière Oeberg et s’offrir un nouveau podium en devançant Reztsova.

«C’est dingue, c’était une course de folie. Je suis contente de repartir du Grand-Bornand avec tout ça», a confié la Française au micro de la chaîne L’Équipe. Et elle tentera de confirmer et d’enchaîner début janvier du côté d’Oberhof en Allemagne.