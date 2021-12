Coupe de France : Un joueur du Cannet-Rocheville fait une demande en mariage sur la pelouse du Vélodrome

José Mendes Furtado n’a pas tout perdu. Si son équipe du Cannet-Rocheville a été éliminée, ce dimanche, en 32e de finale de la Coupe de France par l’OM (1-4), le joueur amateur a profité de l’occasion et de l’écrin du stade Vélodrome pour demander sa compagne en mariage.

Au coup de sifflet final, les joueurs du club de National 3 ont eu le droit à une belle haie d’honneur de la part de Steve Mandanda et ses coéquipiers. Et juste avant que tous les joueurs ne rentrent dans les vestiaires, une scène des plus romantiques s’est produite sur la pelouse marseillaise.

Malheureusement suspendu pour cette rencontre, après avoir écopé d’un carton rouge en championnat, le milieu de terrain José Mendes Furtado a posé un genou à terre pour demander la main de sa fiancée. Et la jeune femme a dit «oui» sous les applaudissements du public encore présent dans les travées.

Les joueurs de Cannet Rocheville ressortent sur la pelouse, font une haie d’honneur. Au bout un joueur fait sa demande en mariage a sa compagne, agenouillé sur la pelouse du Vélodrome et applaudi par tout le stade. #OM pic.twitter.com/1HLLp6jVcz — Fabrice Lamperti (@gouffa83) December 19, 2021

De quoi oublier quelque peu cette élimination au terme d’un match qui avait pourtant très bien commencé pour les hommes de Farid Tabet. Sur un contre, Mike Core était parvenu à tromper la vigilance de Mandanda et à ouvrir le score. Mais la partie a basculé à cinq minutes de la pause.

Iheb Lahouel a provoqué un penalty et reçu un second carton jaune synonyme d’expulsion. Arkadiusz Milik a transformé la sentence avant que le club olympien ne déroule en supériorité numérique avec deux nouveaux buts de l'international polonais et une réalisation de Luis Henrique pour éviter une nouvelle élimination précoce. Mais le Cannet-Rocheville est reparti avec de beaux souvenirs plein la tête. Surtout José Mendes Furtado.