PSG : Le départ de Rafinha en Espagne déjà bouclé ?

Rafinha n’a pas été retenu dans le groupe du PSG pour affronter, ce mercredi, Lorient pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Et pour cause, le milieu de terrain brésilien est en instance de départ. Il devrait rejoindre l’Espagne et la Real Sociedad dans les prochains jours.

Depuis le début de la saison, Rafinha n’a joué que cinq petits de championnat avec le club de la capitale. Il n’a surtout plus été vu avec le maillot parisien sur les épaules depuis mi-octobre et une victoire contre Angers au Parc des Princes (2-1). Preuve que Mauricio Pochettino ne comptait pas sur le joueur, arrivé libre en début de saison dernière en provenance du FC Barcelone.

Déjà poussé vers la sortie cet été, il n’avait pas trouvé preneur. Mais la situation devrait être différente cet hiver. Des négociations ont été entamées par la Real Sociedad, actuel 6e de Liga, avec le club parisien pour obtenir Rafinha en prêt jusqu’à la fin de la saison. Si elles n’ont pas encore abouti, des détails restant encore à régler autour notamment d’une éventuelle option d’achat, elles sont en très bonne voie.

L’international brésilien (2 sélections) aurait déjà donné son accord pour retourner en Espagne et aurait même fait ses adieux à ses coéquipiers du PSG. Il retrouvera un championnat qu’il connait bien pour avoir porté les couleurs de Barcelone, mais aussi du Celta Vigo (2013-2014, 2019-2020). Il retrouvera surtout du temps de jeu qui lui a tant fait défaut à Paris.