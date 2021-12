Ligue 1 : Le PSG est le club le plus populaire devant l’OM, selon une étude

A une journée de la fin de la phase aller et de la trêve, le PSG occupe la tête du classement de Ligue 1 devant l’OM. C’est également le cas dans le cœur des fans de foot. Selon une étude de PokerStars Sports, le club de la capitale est le plus populaire de l’Hexagone, devançant son rival marseillais.

Le PSG n’a jamais laissé indifférent. Encore moins depuis l’arrivée des Qataris à l’été 2011. Il est autant aimé par ses supporters qu’il est détesté par ses détracteurs. Mais le club parisien a vu sa cote de popularité grimper ses dernières années avec ses nombreux titres conquis depuis une dizaine de saison et la présence de nombreuses stars au sein de son effectif comme Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé pour ne citer que ces joueurs.

Au point que 25% des amateurs de ballon rond en France affirment supporter Paris (25%), selon l’étude «Fan du match» de PokerStars Sports réalisée par Yougov. Mais si le nonuple champion de France se classe en tête des clubs les plus populaires, l’Olympique de Marseille n’est pas très loin derrière. Malgré des résultats en dents de scie et l’absence de titres depuis 2012 (Coupe de la Ligue), la formation olympienne conserve une base de supporters solide (20,7%). Un peu plus loin derrière, l’OL complète le podium (14,3%) et devance de peu le champion de France lillois (12,6%).

En dépit d’un début de saison laborieux, avec une dernière place en Ligue 1 et le renvoi de Claude Puel, Saint-Etienne peut compter sur le soutien de fidèles supporters pour figurer à la 5e place (7,1%), juste devant Lens (5,8%), Rennes (4,7%), Strasbourg (4,6%), Nantes (4,6%) et Montpellier (3,6%). Nice ou encore Bordeaux ne sont en revanche pas présents dans ce Top 10.