Michael Schumacher : comment va le pilote allemand qui fête ses 53 ans ?

Michael Schumacher fête ce lundi 3 janvier son 53e anniversaire. Depuis son dramatique accident en 2013, les nouvelles de l’ancien champion de Formule 1 sont rares.

Le 29 décembre 2013, la vie du «Baron rouge» a basculé après une grave chute sur un rocher dans la station de ski de Méribel (Savoie), entre deux pistes balisées.

Victime d’un traumatisme crânien, le septuple champion du monde de Formule 1 avait alors été placé dans un coma artificiel avant d’être rapatrié à l’hôpital de Lausanne, puis d’être pris en charge à son domicile de Gland, en Suisse, sur les bords du Lac Léman.

Sorti du coma, des neurologues ont confié que le père de Mick Schumacher, qui vient de disputer sa première saison en Formule 1 dans l’écurie Haas, était dans un état végétatif au vu de la gravité de ses blessures.

Happy Birthday, Dad





Days like these were important to my growing passion for Motorsport, and still affect it to this day. I am grateful for all the experiences you have given me and I’m excited to be making new ones in the future. pic.twitter.com/aivNP2jlyK

— Mick Schumacher (@SchumacherMick) January 3, 2022