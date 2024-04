Formule 1 : pourquoi les Ferrari seront-elles bleues et pas rouges lors du Grand Prix de Miami ?

Exceptionnellement, les Ferrari seront bleues, et non pas rouges, au Grand Prix de Miami, prévu le 5 mai prochain. Tout comme les combinaisons de Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Changement de couleur pour Ferrari. La Scuderia va abandonner le rouge pour le bleu pour le Grand Prix de Miami, prévu le 5 mai, aussi bien pour ses monoplaces que pour les combinaisons de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Et il s’agira de deux teintes de bleu distinctes avec «l’Azzurro La Plata» et «l’Azzurro Dino», qui font référence à l’histoire de l’écurie italienne, a rapporté L’Equipe. Ce changement est une manière de célébrer les 70 ans de présence de Ferrari sur le marché américain.

En 1964, la marque italienne avait déjà teinté ses voitures en bleu et blanc pour les deux derniers Grands Prix de la saison aux Etats-Unis et au Mexique. Et le bleu appartenait à l’importateur Ferrari aux Etats-Unis. Par le passé, «l’Azzurro La Plata» a été porté par Alberto Ascari, Lorenzo Bandini, John Surtees, Chris Amon et Niki Lauda, ainsi que par les employés de chez Ferrari, alors que «l’Azzurro Dino», qui est plus foncé, n’a plus été porté depuis Clay Regazzoni en 1974, toujours selon le quotidien sportif.

A dix jours du Grand Prix sur la côte Est des Etats-Unis, Ferrari a dévoilé les tenues qui seront revêtues par ses pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz. En revanche, il faudra se montrer encore un peu patient pour découvrir les monoplaces, qui devraient être dévoilées en marge des premiers tours de circuit.