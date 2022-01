Vidéo : la célébration «Mortal Kombat» de Michail Antonio en Premier League

Michail Antonio, buteur samedi contre Crystal Palace avec West Ham, a réalisé une célébration en référence au jeu Mortal Kombat.

Premier buteur lors de la victoire contre les hommes de Patrick Vieira (3-2), l’international jamaïcain s’est élancé horizontalement vers le point de corner pour célébrer sa réalisation. Si cela a fait sourire certains supporters, d’autres ont tout de suite eu la référence.

"I've been playing Mortal Kombat..."





Michail Antonio produced another unique celebration today - here he is explaining the meaning behind it! pic.twitter.com/LEQfGRmPWK

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 1, 2022