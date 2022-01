Christian Eriksen : après son arrêt cardiaque à l’Euro, le Danois rêve de «de jouer la Coupe du monde au Qatar»

Victime d’un arrêt cardiaque à l’Euro en juin dernier, Christian Eriksen a confié son envie de reprendre le football et de participer à la prochaine Coupe du monde au Qatar.

Passé tout proche de la mort le 12 juin contre la Finlande, le milieu de terrain dont le contrat a été résilié avec l’Inter Milan est libre de s’engager avec le club qu’il désire. Si beaucoup pensaient qu’il mettrait un terme à sa carrière, le joueur de 29 ans compte bien continuer.

Dans un long entretien pour la chaîne danoise DR1 qui sera diffusé mercredi, Christian Eriksen a indiqué son envie de retrouver les terrains et la sélection danoise avec l’objectif de disputer la Coupe du monde en hiver prochain.

Looking forward to the future pic.twitter.com/sIZsBPWNgH — Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) January 4, 2022

«Mon objectif est de jouer la Coupe du monde au Qatar, j'ai envie de jouer, a confié le Danois aux 109 sélections dans ce passage qu'il a partagé sur ses réseaux sociaux. C'est mon état d'esprit depuis longtemps. C'est un objectif, mon rêve. Mais que je sois sélectionné, c'est une autre histoire. Mais c'est mon rêve de revenir. Je suis sûr que je peux revenir, car je ne me sens pas différent.»

Si évidemment cela sera compliqué, Eriksen compte tout faire pour y parvenir. «Physiquement, je suis à nouveau en forme, je dois donc me remettre au football et prouver que je peux à nouveau atteindre ce niveau, souligne l’ancien joueur de Tottenham. C'est très important, je veux jouer avec l'équipe nationale à la Coupe du monde. Mon rêve est de rejoindre l'équipe nationale et de jouer à Parken (le stade de Copenhague où il a eu son accident). Je veux montrer que ce qui s'est passé au Championnat d'Europe était unique. Encore une fois, ce sera au sélectionneur d'estimer mon niveau, mais mon cœur n'est pas un obstacle.»