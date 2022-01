Transferts : Erling Haaland a choisi le FC Barcelone

Erling Haaland aurait fait son choix. Courtisé par de nombreux clubs en Europe, l’attaquant norvégien a opté pour l’Espagne et le FC Barcelone pour poursuivre sa carrière. Mais le club catalan doit encore réunir les fonds pour s’attacher ses services.

Depuis plusieurs semaines, le Real Madrid et le Barça se livrent une bataille à distance pour décrocher la signature du joueur du Borussia Dortmund. Séduit à l'idée d’évoluer de l’autre côté des Pyrénées, Haaland (21 ans) aurait donné sa préférence au club catalan, selon les informations de Deportes Cuatro. Le buteur souhaiterait être le leader d’un projet. Et c’est pour cette raison qu’il ne préfère pas prendre la direction Real Madrid, où Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG, est attendu en fin de saison. Il devrait non seulement partager la vedette avec l’attaquant français, mais également avec Karim Benzema et Vinicius.

Très impliqué dans ce dossier, le président Joan Laporta aurait même déjà conclu un deal avec son agent Mino Raiola. Haaland signerait un contrat de trois ans, avec deux années en option, et toucherait un salaire annuel brut de près de 30 millions d’euros. S’il s’est refusé d’évoquer le Norvégien en public, Laporta se voudrait très confiant en privé. «Je vais signer Haaland cet été», aurait-il déclaré en privé.

Mais tout n’est pas encore réglé concernant sa venue. Alors que Barcelone a été confronté à d’importants problèmes financiers, Laporta doit réunir la somme de 100 millions d’euros qui serviront à payer l’indemnité de son transfert au Borussia Dortmund, ainsi que la commission versée à Mino Raiola. Le Barça va donc devoir se délester de plusieurs joueurs pour récolter cette somme et alléger sa masse salariale. Samuel Umtiti, Philippe Coutinho, Memphis Depay ou encore Frenkie De Jong font partie d’une longue liste de joueurs susceptibles d’être poussés vers la sortie.

Si Erling Haaland et Kylian Mbappé venaient à signer respectivement à Barcelone et au Real Madrid, les Clasicos entre les deux clubs risquent d’être pour le moins haletants et passionnants. Comme à une époque pas si lointaine lorsqu'il y avait Lionel Messi d’un côté et Cristiano Ronaldo de l’autre.