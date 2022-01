Boxe : Tyson Fury provoque Francis Ngannou, qui lui répond

Le boxeur Tyson Fury et le combattant MMA Francis Ngannou, adversaire de Ciryl Gane à l’UFC 270, se sont proposés mutuellement un combat. Avec chacun leurs règles.

Alors qu’il affrontera le Français, le 22 janvier prochain à l’UFC pour le titre suprême chez les poids lourds, le Camerounais a échangé quelques provocations sympathiques avec le champion WBC des lourds de boxe.

C’est un secret de polichinelle, Francis Ngannou souhaite se lancer dans le Noble art après sa carrière en MMA.

Et il a peut-être déjà trouvé l’un de ses prochains adversaires en la personne de Tyson Fury.

Ngannou bientôt en boxe ?

«Qui aimerait me voir affronter cette bête avec des règles de boxe et des gants UFC ?», a ainsi questionné le «Gypsy King» (30 victoires, 1 nul), qui reste sur deux victoires contre Deontay Wilder.

S’il semble être d’accord pour l’affrontement, Francis Ngannou lui a répondu mais ne voudrait pas les mêmes règles que le Britannique.

«Et les règles du MMA avec des gants de boxe ? Je peux te faire cette faveur», lui a répondu jeudi le Camerounais, ancien pensionnaire de la MMA Factory à Paris.

Une chose est sûre, Ngannou se lancera en boxe après le MMA. «C'est une chose à laquelle j'ai toujours pensé. Je ne me vois pas prendre ma retraite sans avoir boxé avant, a-t-il récemment rappelé à TMZ Sports. Tyson Fury, Deontay Wilder, j'aimerais me tester avec des boxeurs de ce niveau. Ce n'est pas le même sport, j'en ai conscience, mais je suis dans le top de mon sport. Et au final, je suis sûr que si j'arrive à donner mes coups, je peux faire des dégâts.»

Mais avant cela, tout le monde attend le grand affrontement du 22 janvier à l'UFC 270 contre Ciryl Gane.

