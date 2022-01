Ligue 1 : Lionel Messi déclare forfait pour le match Lyon-PSG

La liste des absents ne fait que s'allonger. Pour l'affiche de la 20eme journée de Ligue 1, le choc Lyon - PSG, le club de la capitale devra compter sans Lionel Messi, insuffisamment remis de sa contamination au Covid-19.

L'annonce du forfait de l'Argentin a été faite par le club parisien ce samedi. Il invoque un manque de forme pour pouvoir participer à la rencontre de dimanche, à 20h45. L'attaquant «va continuer son protocole de reprise individuelle post-Covid durant les prochains jours», a expliqué dans un communiqué le PSG, alors que «la Pulga» n'a toujours pas repris l'entraînement collectif au Camp des Loges.

Le septuple Ballon d'Or, rentré mercredi dernier en France, avait contracté le virus lors de la trêve hivernale et son voyage en Argentine. Une absence qui s'ajoute à celles, là aussi pour cause de contamination, d'Angel Di Maria, Julian Draxler, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa et Gianluigi Donnarumma.

Sans compter les joueurs retenus en sélection pour la Coupe d'Afrique des Nations, à savoir les défenseurs Achraf Hakimi et Abdou Diallo, ainsi que le milieu Idrissa Gueye. Enfin, s'ajoute à cette liste l'autre grand forfait, cette fois pour une blessure à la cheville gauche, de Neymar. A un joueur prêt, le PSG aurait donc pu se constituer son 11 type des joueurs absents.

L'entraineur Mauricio Pochettino devra donc une fois de plus compter sur la grande forme actuelle de Kylian Mbappé pour venir à bout de l'OL. Seulement 13eme au classement, le club rhodanien n'avait plié qu'en toute fin de partie lors du match aller (2-1), et a un besoin impératif de victoire, pointant à 9 points du podium.