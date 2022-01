PSG : Zinedine Zidane de plus en plus proche ?

Ce ne serait plus qu’une question de temps. Présenté comme la priorité des dirigeants du PSG au poste d’entraîneur, Zinedine Zidane devrait bien succéder à Mauricio Pochettino sur le banc parisien, au plus tard à la fin de la saison, selon un journaliste qatarien.

Depuis plusieurs semaines, le nom de l’ancien meneur de jeu tricolore revient avec insistance du côté du Parc des Princes pour remplacer le coach argentin. Mais malgré des prestations décevantes depuis sa nomination en janvier 2021, Pochettino est toujours à la tête du club de la capitale. Pour combien de temps encore ? Si son contrat court jusqu’en juin 2023, il ne devrait pas aller au-delà de l’exercice en cours. L’ancien défenseur ne fait pas l'unanimité auprès de la direction parisienne et est toujours pressenti du côté de Manchester United, qui avait songé à lui pour prendre la succession d’Ole Gunnar Solskjaer remercié fin novembre.

Un retour en Angleterre ouvrirait en grand la porte à une arrivée de Zinedine Zidane. Elle ne semble même plus faire de doute au Qatar. «Zidane est sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain, peut-être même avant juin», a écrit sur son compte Twitter le journaliste qatarien Mohamed Al Kaabi, évoquant une possible signature avant la fin de la saison. Même si ce scénario paraît peu probable.

زيدان قريب من الإنضمام لباريس سانجرمان ، ربما حتى قبل يونيو



.



Zidane is close to joining Paris Saint-Germain, maybe even before June pic.twitter.com/FLwlNFaTRU — محمد الكعبي (@Qatari) January 8, 2022

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai dernier, Zidane, qui aurait fait part de son intérêt pour le poste, profite de son temps en famille pour se ressourcer et préférerait attendre la saison prochaine avant d’accepter un nouveau challenge. Et le PSG, par la voix de Leonardo, avait réaffirmé sa confiance envers Pochettino et ne pas avoir l'intention de se séparer de son coach.

Mais tout pourrait basculer si Paris venait à être sorti de la Ligue des champions dès les 8es de finale par le Real Madrid. Une élimination précoce pourrait précipiter le départ de Mauricio Pochettino. Et donc l’arrivée de Zinedine Zidane.