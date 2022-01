CAN 2022 : Trois journalistes algériens agressés au couteau

Trois journalistes algériens ont été agressés au couteau à Douala (Cameroun) ce 9 janvier, alors qu'ils étaient venus couvrir la Coupe d'Afrique des nations de football 2022.

L'information est rapportée par le média DZfoot, employeur d'un des journalistes agressés. Les faits se sont produits à 22h à proximité de l'hôtel où logeaient les trois victimes. Elles ont été attaquées par «un groupe pour l'heure non-identifié, en possession d'armes blanches».

Les agresseurs ont «menacé les journalistes et les ont extorqués de leurs biens, non sans faire preuve de violence», a dénoncé DZfoot. Ils les ont dépouillés de leurs téléphones portables, d'une sacoche et d'un passeport. Les victimes ont finalement réussi à fuir après avoir reçu plusieurs coups de couteaux. Leurs jours ne sont pas en danger.

«Indigné», DZfoot a appelé les autorités locales à «garantir des conditions de sécurité suffisantes pour l'ensemble des acteurs de la CAN, qu'ils soient sur le terrain ou en dehors». Ils ont également fustigé le manque de réaction de la police locale, présente sur les lieux «plus d'une heure après le signalement des faits».

La CAN a débuté le 9 janvier, avec les matchs Cameroun - Burkina Faso (1-0) et Ethiopie - Cap Vert (0-1). La compétition se terminera le 6 février.