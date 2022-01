MMA : un combat totalement déséquilibré crée la polémique

Les images d’un combat de MMA déséquilibré et qui n’aurait pas dû avoir lieu a eu lieu en septembre dernier ont été dévoilées sur les réseaux sociaux.

Aron Leo et Connor Knight, deux adversaires qui ne sont pas du tout de la même catégorie, ont été alignés dans un octogone lors de l’événement Evolution of Combat 9 MMA en Ecosse.

On y voit Leo, au fort gabarit, a rapidement pris le dessus sur Knight qui est tombé au sol après seulement quelques secondes de combat après avoir reçu des coups.

I caught videos of both the brothers fights. Started recording as soon as I saw them walk out cause I knew it'd be quick lol. pic.twitter.com/Fq2ARylPb4

Especially when they know and everyone around there knows it’s an alias. Really, really poor.

— Harry Williams (@Harry_Williams) January 7, 2022