UFC : la plus grande organisation de MMA fait son retour ce week-end

L’UFC fait son retour ce week-end après un mois de pause. Et le programme s’annonce particulièrement croustillant pour les semaines à venir.

La plus grande organisation de MMA de la planète revient en force pour une nouvelle année qui s’annonce encore historique. Et elle va attaquer très fort 2022 avec un UFC Fight Night ce week-end qui propose une carte des plus agréables.

Au menu : Calvin Kattar contre Giga Chikadze en main-event et Muslim Salikhov contre Michel Pereira en combat co-principal. Sans oublier le combat des poids mouches féminins entre Katlyn Chookagian et Jennifer Maia. Autant dire que, pour une reprise, ça promet.

Manon Fiorot bientôt de retour

Evidemment, les regards seront ensuite tournés vers le 22 janvier et l’UFC 270. Francis Ngannou et Ciryl Gane s’affronteront à Anaheim (Californie) pour le titre suprême des poids lourds. L’occasion de voir un Français sur le toit du monde. Dans cette soirée, Brandon Moreno et Deiveson Figueiredo seront aussi opposés pour le titre des poids mouches.

Mais, l’UFC ne s’arrête pas là. Le 6 février, il y aura une nouvelle nuit avec Jack Hermansson-Sean Strickland ainsi que Hakeem Dawodu-Mike Trizano, avant un UFC 271 du tonnerre le 13 février où Israel Adesanya retrouvera Robert Whittaker pour un combat bouillant.

Le 6 mars, c’est Jorge Masvidal-Colby Covington qui sera l’affiche de l’UFC 272 où la Française Manon Fiorot, invaincue, fera son retour contre Jessica Eye.

Et ce n’est que le début, Dana White proposera évidemment de nouvelles grosses affiches dans les jours qui viennent. Max Holloway, Alexander Volkanovski, Justin Gaetje, Charles Oliveira, Kamaru Usman, Islam Makhachev et surtout Conor McGregor devraient se succéder prochainement dans les octogones… On a hâte !

