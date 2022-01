Teddy Riner : «Le MMA ? On me l'a proposé plusieurs fois»

Teddy Riner, à l’occasion d’un enregistrement de podcast Spotify avec son ami Tony Parker, s’est confié à CNEWS sur la suite de sa carrière mais également sur le MMA.

Il n’a pas manqué l’invitation de son ami de toujours, avec qui il a notamment fondé T&T Global Management. Le multiple champion du monde de judo, qui a décroché une nouvelle médaille olympique l’été dernier à Tokyo, s’est confié dans le podcast de «TP».

Il y évoque sa relation avec ses parents, ses sacrifices mais aussi la relation qu’il a avec ses enfants en tant que père. CNEWS a assisté à cet instant où la sincérité et les rires étaient au rendez-vous.

Qu’est-ce que cela fait d’être interviewé par Tony Parker ?

C’est un plaisir de participer à ce podcast. C’est à la fois un ami, et un exemple. Quand il m’invite, je le fais avec plaisir. Je suis venu en toute confiance.

La différence entre une interview avec un journaliste et avec un ami comme Tony ?

Ça se fait dans la bonne humeur. Même si je n’ai pas de casserole, il ne va pas me parler de choses sur lesquelles je n’ai pas envie de répondre.

Dans l’épisode, vous confiez à Tony Parker qu’après Paris 2024 ce sera terminé. C’est sûr ?

J’aime le sport mais je pense qu’à un moment, on a envie de voir autre chose. Il y a quelques semaines, je me suis levé en me disant : «je suis tellement en forme que je pourrais aller jusqu’en 2028 !». Mais je sais que je me dirai «non Teddy, laisse la place aux autres et fais autre chose». Faisons déjà 2024 et après on verra.

Je ne suis pas quelqu'un qui aime prendre des coups

Le MMA, est-ce une discipline qui vous tenterait comme certains judokas ?

Justement, on me l’a proposé plusieurs fois. Mais il y a des intérêts qui ne vont pas ensemble. Demain, si je tourne la page et je me mets au MMA, c’est certain que tous les judokas me tourneront le dos. Après tout ce que j’ai fait dans le judo…

Ça ne vous attire pas ?

Je ne suis pas quelqu’un qui aime prendre des coups. Donc le MMA j’évite aussi. Mais je respecte chaque personne qui fait du sport et qui se dépense.

