UFC : pour Ciryl Gane, Francis Ngannou est «le boss final» du jeu vidéo

Ciryl Gane, qui affrontera Francis Ngannou le samedi 22 janvier à l’UFC 270, s’est confié sur son adversaire et ex-partenaire d’entraînement.

Quelques jours avant de tenter de devenir le premier français champion de l’UFC, la plus grande organisation mondiale de MMA, le «Bon Gamin» a évoqué l’approche de cet affrontement contre le Camerounais qu’il connaît pour l’avoir côtoyé à la MMA Factory de Paris.

«C’est différent, pas parce que c’est Francis mais parce que c’est le champion en ce moment, a expliqué Ciryl Gane dans un entretien à The MMA Hour. Et le champion est un très grand fighter, qui a beaucoup de puissance, et c’est le boss final de mon jeu vidéo. Mais comme à chaque fois, si je fais une erreur, ça va aller. Si je perds, c’est OK. Tous les combats de ma carrière se sont passés comme ça. Mais aujourd’hui, oui, je veux franchir la dernière étape. C’est pourquoi c’est un peu différent.»

Il y a quelques semaines, les deux hommes s’étaient croisés au Madison Square Garden de New York et à la surprise générale, Francis Ngannou avait esquivé Ciryl Gane ainsi que Fernand Lopez, son ancien entraîneur, qui dirige désormais le Français.

«Pour moi, je ne sais pas, c’était juste pour Fernand Lopez. Mais c’était un peu gênant, parce que vous avez votre futur adversaire, vous avez votre ancien sparring-partner, et aussi Nassourdine Imamov. Nassourdine Imamov a fait beaucoup de sparring avec Francis Ngannou, c’est peut-être le plus gros sparring qu’il ait eu dans sa carrière. Donc c’est pour ça qu’on était un peu gêné. Il venait de gagner son combat au Madison Square Garden. C’est pour ça que c’était un peu honteux, c’est pour ça que c’était un peu mal de faire ça selon moi. C’est mal. Pour moi, c’était mal. C’est ça», a-t-il expliqué.

