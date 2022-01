CAN 2022 : L’arbitre de Mali-Tunisie transporté à l’hôpital après le match

Depuis ce mercredi, Janny Sikazwe est au centre d’une incroyable polémique. Arbitre de la rencontre entre le Mali et la Tunisie à la CAN, il a sifflé la fin du match avant même la fin du temps réglementaire. Cette décision, qui a fait grand bruit et rendu fous de rage les Tunisiens, s’expliquerait par des soucis de santé.

Dans les instants qui ont suivi cette rocambolesque fin de match, l’officiel zambien a été conduit à l’hôpital pour passer des examens. Il aurait en effet été victime d’une insolation, alors que le thermomètre affichait plus de 35 °C à Limbé (Cameroun) et que l’humidité dans l’air était de 65%.

C’est pour cette raison que ce n’est pas lui, mais le 4e arbitre, qui a tenté de faire reprendre la rencontre du groupe F, plus d’une demi-heure plus tard, pour faire jouer les dernières minutes. Mais si les Maliens sont revenus sur la pelouse, les Tunisiens ont décidé de rester au vestiaire et le match s’est achevé dans l’incertitude la plus totale avec la victoire de l’équipe du Mali (1-0).

Mais ce n’est pas la première fois que Janny Sikazwe est au cœur d’une polémique. A la CAN 2019, Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal, avait fustigé son arbitrage, lui reprochant notamment de ne pas avoir sifflé un pénalty. Il avait surtout été suspendu après un match de Ligue des champions africaine pour «suspicion de corruption», avant que cette suspension ne soit levée par manque de preuves.