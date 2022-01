UFC 270 : Ciryl Gane-Francis Ngannou, le pronostic de Khabib Nurmagomedov

Avant le combat Ciryl Gane-Francis Ngannou, le 22 janvier, l’ex-champion de l’UFC Khabib Nurmagomedov a donné son pronostic.

C’est un appui de poids qu’a reçu le combattant français. En août dernier, après sa victoire contre Derrick Lewis pour le gain de la ceinture intérimaire des poids lourds de l’organisation MMA, il a ainsi reçu les louanges de l’ancien champion lightweight désormais retraité des octogones.

«Le meilleur combattant en ce moment, c’est Ciryl Gane. Mais Francis Ngannou est plus intéressant comme leader de la catégorie heavyweight, avait indiqué Khabib Nurmagomedov lors d’une conférence de presse. Oui je pense que Ciryl Gane va gagner, je n’ai jamais vu Ciryl, je ne l’ai jamais rencontré. J’ai plus vu et parlé avec Ngannou mais mon avis personnel est que Ciryl est favori.»

S’il ne s’est pas de nouveau exprimé sur le sujet, «Khabib», qui avait terminé sa carrière invaincu (29 victoires en autant de combats), n’a pas dû changer d’avis depuis.

L'interview de Ciryl Gane dans L'Arène Podcast