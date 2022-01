UFC : Francis Ngannou connaît la stratégie de Ciryl Gane

Francis Ngannou s’est confié à quelques jours de son combat contre Ciryl Gane à l’UFC 270.

Pour beaucoup, le Français partira favori de cet affrontement (22 janvier) pour la ceinture des poids lourds de la grande organisation de MMA car Fernand Lopez, son entraîneur, est l’ancien coach du Camerounais. Ce dernier est justement revenu sur cet aspect de la confrontation.

«Eh bien, je pense que c’est tout le contraire, a expliqué Francis Ngannou à l’UFC dans des propos traduits par La Sueur. Je ne pense pas que Fernand Lopez sache quoi que ce soit sur moi. Je pense être un athlète complètement différent. En revanche, je sais tout de lui, je peux littéralement penser comme lui. Je sais quelle est sa stratégie, je peux me mettre dans sa tête et visualiser exactement ce qu’il fait, parce que je connais l’homme. Je sais comment il pense, bien plus qu’il ne peut l’imaginer.»

Info ou intox, c’est une véritable guerre psychologique par médias interposés qui s’est mise en place depuis quelques mois à travers cette histoire. Pour rappel, le Camerounais a côtoyé le MMA Factory de Paris et a eu Ciryl Gane comme sparring.

